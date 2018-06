Ponte Santos-Guarujá poderá ter 85 metros A altura da ponte que deverá interligar Santos e Guarujá foi discutida ontem entre o secretário de Transportes, Mauro Arce, e a comunidade, na reunião do Conselho de Autoridade Portuária (CAP) do Porto de Santos. O projeto de ligação seca entre os dois municípios sugere uma ponte estaiada com 70 m de altura e 2,8 km de extensão. No entanto, o presidente do CAP, Sérgio Aquino, destacou a provável necessidade de aumentar a altura da ponte em cerca de 15 metros. Os envelopes com as propostas das empresas interessadas serão abertos em 21 de agosto.