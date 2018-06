Ponto de encontro dos artistas Nas paredes ainda há vestígios dos tempos áureos do Gigetto. Painéis com fotos de atores famosos registram a época em que o restaurante era o ponto preferido para as estrelas encerrarem a noite. Muitos da velha guarda continuam clientes. Tarcísio Meira, Glória Menezes, Dercy Gonçalves e o cantor Sérgio Reis ainda vão lá. "Outro dia ele (Sérgio) apareceu aqui na cozinha pedindo a receita do filé com mostarda, prato que sempre pede. Eu dei, mas avisei que nunca sai igual", diz Gildemar Xavier de Sousa, garçom do Gigetto há 28 anos. Acostumado com os famosos, Sousa só perde o rebolado quando Dercy aparece. "Ela vem direto na cozinha, põe a mão no meu rosto e diz ?minha criancinha?." Sousa fica roxo de vergonha. "Ela diz um monte de besteiras que não dá pra repetir."