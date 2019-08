População do Brasil passa de 210 milhões de habitantes

BRASÍLIA - O Diário Oficial da União (DOU) traz nesta quarta-feira, 28, a mais nova estimativa da população brasileira feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com os dados, o País já conta com mais de 210 milhões de habitantes, quantidade superior aos 208 milhões registrados em 2018. O número atualizado é de 210.147.125 de pessoas.

LEIA TAMBÉM > Um quarto da população terá algum tipo de demência em 2020

Três Estados do Sudeste estão no topo da lista dos mais populosos: São Paulo lidera com 45.919.049 de habitantes - a capital do Estado tem hoje 12.252.023 pessoas; em seguida, vêm Minas Gerais, com 21.168.791 de habitantes; e Rio de Janeiro, com 17.264.943.

No Nordeste, a Bahia tem a maior população da região, com 14.873.064 de habitantes.

Já no Sul, Paraná e Rio Grande do Sul quase empatam no número de pessoas, com 11.377.239 e 11.433.957 de habitantes, respectivamente.

No Norte, o Estado do Pará é o mais populoso, com 8.602.865 de habitantes, enquanto no Centro-Oeste é Goiás, com 7.018.354. Pela nova estimativa, o Distrito Federal tem 3.015.268 de moradores.

Entre outros objetivos, a nova estimativa será utilizada para o cálculo das cotas dos fundos de participação de Estados e municípios. Os dados têm data de referência em 1º de julho de 2019 e estão organizados por Estados, Distrito Federal e municípios.