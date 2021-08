População do Brasil ultrapassa 213 milhões de habitantes, diz IBGE

SÃO PAULO - O Brasil passou de 213,3 milhões de habitantes, segundo a estimativa mais recente publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número representa aumento de cerca de 0,7% em relação ao último ano. As informações foram publicadas nesta sexta-feira, 27, no Diário Oficial da União (DOU).

O País tem atualmente 213.317.639 habitantes, cerca de 3,17 milhões de pessoas a mais do que em 2020. O Sudeste mantém o posto de região mais populosa, concentrando 42% da população brasileira. Em seguida, estão Nordeste (27%), Sul (14%), Norte (9%) e Centro-Oeste (8%).

O Estado de São Paulo registra o maior contingente populacional, são mais de 46,6 milhões de pessoas. Do outro lado da lista, Roraima, na região Norte, é o Estado com a menor população do País, em torno de 652,7 mil habitantes.

Os dados têm 1º de julho de 2021 como data de referência e serão utilizados, entre outros objetivos, pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e municípios.

Confira as estimativas de população dos Estados e do Distrito Federal, do mais para o menos populoso: