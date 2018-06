Popularidade é de todos, diz Lula

Em jantar de despedida no Palácio da Alvorada com atuais e ex-auxiliares - e que contou com a presença do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e da presidente eleita, Dilma Rousseff, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu a todos pela construção de sua popularidade ao longo de oito anos de mandato. "Obrigado por terem ajudado a construir minha popularidade", disse o presidente, segundo relato de presentes.

Lula, contou o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, pediu ainda que, independentemente da posição em que estejam os seus atuais auxiliares - dentro ou fora do governo Dilma -, "ajudem a continuar essa trilha". Amorim disse que Dilma, por sua vez, agradeceu em nome dos ex-ministros "a oportunidade de ter trabalhado no melhor governo da história do Brasil".

No jantar, os ministros evitaram falar do estado de saúde do vice-presidente José Alencar, que passou ontem por cirurgia de emergência.