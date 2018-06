Por alguns minutos, nevou em Santa Catarina Os turistas que estavam a postos na serra catarinense a espera da nevevoltarão para casa satisfeitos. Nevou hoje, por volta das 12h30, no Morro da Igreja, localidade de Urubici, a 170 quilômetros deFlorianópolis. Por cerca de dez minutos, o fenômeno alegrou os entusiasmados visitantes do segundo ponto mais alto de Santa Catarina, a1.822 metros de altitude. Segundo dados da Climaterra, empresa de Santa Catarina que presta serviços em Meteorologia e Agronomia, também nevou durante a madrugada na localidade de Cruzeiro, em São Joaquim, a 290 quilômetros da capital catarinense. A neve caiu em pouca quantidade e nem chegou a acumular nos dois pontos, mas fenômeno pode se repetir com mais intensidade no fim de semana, se as condições climáticas continuarem propícias. Foram os primeiros registros de neve no mês, depois de um julho com as temperaturas mais elevadas dos últimos 31 anos. Agosto termina como o quarto mais frio dos últimos 48 anos na região. Ontem, os termômetros chegaram a quase 3 graus negativos em São Joaquim, com sensação térmica de9 graus negativos. Em São Paulo, depois de uma semana úmida e fria, o sol voltará a aparecer forte na maior parte do interior paulista e fraco no centro-norte e na faixa leste, incluindo a Grande São Paulo. Segundo o meteorologista da empresa Infotempo Carlos Repelli, a nebulosidade é maior nessa área por causa dos ventos que sopram do mar para o continente, trazendo umidade. Apesar disso, o frio começa a diminuir gradativamente amanhã, quando as temperaturas variam entre 9 e 16 graus na capital, 13 e 18 em Santos e 7 e 14 em Campos do Jordão. No domingo, o dia amanhece com nevoeiros no leste, formados pela baixa temperatura da madrugada, mas o sol aparece por maiores momentos durante o dia, elevando a máxima para 18 graus na cidade de São Paulo e para 20 graus na Baixada Santista. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou até as 15 horas de hoje,( 29) na estação do Mirante de Santana, zona norte, a mínima de 10,7 e a máxima de 12,4 graus, a mesma temperatura ocorrida na tarde do dia 12 de julho, a mais fria do inverno. A mínima do ano é de 5,9 graus, ocorrida no dia 18 deste mês. No domingo, o sol brilha entre poucas nuvens em todos os Estados.