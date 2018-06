Por causa de atentado, Andinhovai para RDD A Justiça autorizou a internação do sequestrador Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho, por 90 dias no regime disciplinar diferenciado (RDD), na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Promotores fizeram o pedido em razão do atentado cometido, em janeiro, contra a Rede Anhanguera de Comunicação, em Campinas. Andinho ficará em cela individual.