Por causa de atraso em voo, passageiros sobem na asa de avião

RIO - Revoltados com a demora para serem autorizados a desembarcar de um avião no aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio, na noite de desta sexta-feira, passageiros de um voo da Gol quebraram as portas de emergência da aeronave, jogaram objetos na pista e chegaram a subir em uma asa do aparelho.

O voo havia saído de Cuiabá (MT) rumo ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Mas, devido ao mau tempo na capital paulista, a aeronave não pode aterrissar e foi encaminhada para o Rio de Janeiro.

Passageiros afirmaram ter esperado mais de duas horas para que as portas do avião fossem abertas. Como isso não acontecia, eles quebraram a porta e saíram.

A companhia aérea Gol informou que iria divulgar uma nota sobre o episódio, mas não se manifestou até as 22 horas desta sexta.