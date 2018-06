Por causa do apagão, bares temem levar calote de clientes

Os bares e restaurantes também tiveram muitos problemas por causa do apagão. No Bar Aurora, no Itaim-Bibi, na zona oeste, o sistema de pagamento de cartões caiu e os clientes foram embora com a promessa de passarem nesta quarta-feira no local para quitar a dívida.

"Estamos com medo de eles não voltarem, porque as contas são altas", disse a caixa do bar Marli Bertolin, de 38 anos.

A Lanchonete Souza, na Barra Funda, na zona norte, que funciona 24 horas, fechou as portas ontem. "A fritadeira não funciona, o forno também não, o sorvete já está amolecendo... Não tem como trabalhar", disse o gerente, Manoel Francelino Cândido.

Por volta das 23h30, clientes chegavam ao bistrô Le Vin, nos Jardins, para jantar. "Sem luz, o pessoal veio para a rua", disse o gerente, Julio Cesar Barroso. Ele contou que o restaurante não foi muito prejudicado porque o fogão é a gás. Para os clientes conseguirem comer, velas foram colocadas nas mesas.