Por falta de segurança, Ipanema não terá festa de réveillon

Ipanema não terá festa de réveillon neste ano. Após uma batalha entre organizadores, moradores e autoridades, a decisão foi anunciada nesta quinta-feira, 18. Por não ter efetivo policial suficiente para o evento, que iria durar 12 horas, o comando da Polícia Militar pediu o cancelamento da festa à Secretaria de Segurança Pública do Rio. A decisão foi tomada na noite da quarta-feira, 17, pelo secretário José Mariano Beltrame. A Polícia Militar foi contra a realização dos shows ao ar livre e alegou que não tem efetivo suficiente para patrulhar três eventos simultâneos na zona sul. Segundo informações da Secretaria, a PM chegou a pedir que os organizadores do evento fizessem uma proposta de segurança na região. No entanto, os organizadores não entregaram um plano de segurança e a festa foi cancelada. A Secretaria analisou um laudo da PM que mostrava que a festa não teria a segurança necessária. Por isso, a rave de réveillon que aconteceria na Praia de Ipanema com DJs nacionais e internacionais foi cancelada. Pelo mesmo motivo, a liberação de outra festa semelhante na Praia da Flamengo permanecia indefinida. O secretário municipal de turismo acusou as autoridades da Segurança Pública de discriminar a música eletrônica. (Com Pedro Dantas, de O Estado de S.Paulo) Atualizado às 19h12 para acréscimo de informações