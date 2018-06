Por herança, casal manteve tio confinado Silmara Cervantes, de 55 anos, e seu companheiro, o uruguaio Hector Rodriguez Sotto, de 44, foram presos no Rio Grande do Sul acusados de manter em cárcere privado o tio dela, o fazendeiro Joaquim Araújo de Carvalho, de 74 anos, desaparecido desde 2003 em São Simão, região de Ribeirão Preto (SP). Ele havia nomeado a sobrinha sua herdeira universal. O Ministério Público conseguiu na Justiça o bloqueio dos bens, e o casal foi detido na sede da Polícia Federal em Santana do Livramento (RS), quando tentava fazer o desbloqueio. Carvalho está sob custódia de outros parentes.