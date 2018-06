Por motim, PM do ES processa 1.151 policiais

VITÓRIA - A Polícia Militar capixaba divulgou ontem, em boletim interno, que 1.151 PMs poderão ser punidos por não estarem trabalhando nas ruas durante as manifestações das mulheres na frente dos batalhões. Eles responderão judicialmente a inquéritos internos por risco à disciplina, além de dano à sociedade ou à corporação. Os agentes, cuja identidade não foi divulgada, podem ser até expulsos se forem condenados.

O total de processados por envolvimento no motim corresponde a cerca de 12% do efetivo, de 9,4 mil. Antes, a PM havia informado que 703 seriam indiciados.

O Ministério Público Federal também quer responsabilizar as mulheres envolvidas no motim pelos custos com o envio de tropas federais ao Estado.