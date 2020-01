Por que o Brasil é campeão em incidência de raios? Veja perguntas e respostas

O que são raios?

Raios são descargas elétricas de grande intensidade que conectam o solo e as nuvens de tempestade na atmosfera. A intensidade típica de um raio é de 30 mil ampères, cerca de mil vezes a intensidade de um chuveiro elétrico. A descarga percorre distâncias da ordem de cinco quilômetros.

Qual a duração de um raio?

Um raio pode durar até dois segundos, mas dura em geral cerca de meio a um terço de segundo. No entanto, cada descarga que compõe o raio dura apenas frações de milésimos de segundos.

Um raio pode cair duas vezes em um mesmo lugar?

Pode. Geralmente os raios caem mais de uma vez em um mesmo local quando este apresenta grande incidência de raios. O Cristo Redentor, por exemplo, é atingido anualmente por seis raios, em média.

Um raio pode atingir diretamente uma pessoa?

A chance de uma pessoa ser atingida diretamente por um raio é muito baixa, sendo em média menor do que uma para 1 milhão. No entanto, se a pessoa estiver numa área descampada embaixo de uma tempestade forte, a chance pode aumentar em até uma para 1 mil. As descargas elétricas também provocam incêndios e queda de linhas de energia.

Por que o Brasil é o país campeão mundial em incidência de raios?

No Brasil, caem aproximadamente 80 milhões de raios por ano e a explicação é geográfica: é o maior país da zona tropical do planeta - área central onde o clima é mais quente e, portanto, mais favorável à formação de tempestades e de raios.

Em quais situações os raios podem acontecer?

De nuvem para nuvem que são os mais compridos;

Dentro da própria nuvem;

Da nuvem para o solo;

Do solo para a nuvem;

Do topo da nuvem para o ar claro ao redor, também denominados de "gnomos".

Quais as propriedades dos raios?

Um filtro natural do ar, limpando-o das impurezas suspensas na atmosfera, atraídas pela faísca. Mantém o potencial elétrico do planeta e produz o ozônio que renova a camada de ozônio.

Os raios podem trazer benefícios à agricultura?

Apesar dos perigos à população, durante a descarga elétrica, o nitrogênio do ar é carregado pela chuva e ao chegar ao solo, torna-se um fertilizante natural. Regiões pobres de descargas elétricas tem uma agricultura deficitária, devendo o solo ser adubado de modo conveniente para poder produzir mais.

Confira outras curiosidades sobre raios

A cada instante ocorrem em média 1,8 mil tempestades elétricas no planeta, e 44 mil por dia. A região que mais produz raios fica no Rio Catatumbo no lago de Maracaibo, na Venezuela, cujas tempestades chegam a durar mais de 9 horas seguidas, atraindo milhares de turistas anualmente e está no Guinness Book como recordista.

Os raios sempre fascinaram e atemorizaram a humanidade, e alguns povos antigos criaram os deuses das tempestades, como os nórdicos que há 1,2 mil anos tinham Thor como o deus dos raios e trovões. A língua inglesa absorveu esta tradição e em sua homenagem, a quinta-feira é o Dia de Thor.

Na antiga Grécia se atribuía ao loureiro, um pequeno arbusto, propriedades divinas e por essa razão, os atletas que venciam as competições eram coroados com grinaldas de folhas de louro, tradição esta que se mantém até hoje, a exemplo dos vencedores da corrida de São Silvestre. Os antigos romanos observaram também, que jamais um raio havia atingido esse tipo de arbusto, o que os fez pensar que era uma árvore com propriedade de afastar os raios, e desta forma, os imperadores criaram o hábito de colocarem na cabeça, uma grinalda de folhas de louro para se proteger das tempestades.

Saiba como se proteger de raios

O que fazer se estiver em casa durante tempestade com raios?

Já está em abrigo seguro. Procure apenas se afastar das janelas, que são suscetíveis aos raios.

Desligue a chave geral ou disjuntor no quadro da entrada de energia, retirando os eletrodomésticos das tomadas para que não queimem.

Desconecte o cabo da televisão.

Não use chuveiro, torneira elétrica, ferramentas e aparelhos como computadores e telefones com fio.

O que fazer se estiver na rua durante fortes chuvas com raios?

A pé:

Tire relógios e todos os objetos metálicos que tiver no corpo, que podem atrair descargas elétricas.

Caminhe pelo lado contrário dos postes de energia e nunca fique embaixo de árvores, que, além de caírem, podem atrair raios.

Não tenha contato com grades, linhas de energia elétrica e telefônicas.

Tente o mais rápido possível encontrar um local seguro, de preferência de alvenaria.

Nunca permaneça em locais abertos como parques, campos de futebol, praias, piscinas e ambientes rurais.

Não pratique esportes ao ar livre: futebol, tênis, asa delta, andar de bicicleta ou moto.

Nunca fique dentro de piscina ou do mar, o perigo é ainda maior, pois a água conduz a eletricidade com mais eficiência.

Em um bosque ou floresta é mais seguro do que sob uma árvore isolada.

Caso seja apanhado desprevenido por uma tempestade em um descampado, procure se agachar o máximo possível com os braços ao redor das pernas, ficando numa posição bem arredondada.

Geralmente, as tempestades com raios provocam alagamentos. Por isso, nunca se coloque em situação de risco diante de enxurradas. Ande de preferência na calçada perto de muros e longe de bocas de lobo.

De carro: