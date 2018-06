Porcaria de gripe É cedo ainda para se cantar vitória, mas, a julgar pelos últimos pronunciamentos das autoridades sanitárias internacionais, a gripe suína é forte candidata ao Prêmio Marolinha 2009. México e EUA já anunciaram o declínio do tsunami trombeteado há dez dias, enquanto a Organização Mundial de Saúde tentava ontem salvar a reputação de seu alerta máximo anunciando a chegada do vírus A/H1N1 a Portugal. Soma-se a esse caso de febre em Lisboa, um nariz entupido na Colômbia, quatro gargantas em brasa na Nova Zelândia, mais dois franceses com dores no corpo em Paris, menos um alarme falso no Peru, vezes mil espirros esquisitos em todo planeta e, nesse ritmo de pandemia, francamente, o mundo não tem data para acabar. Até o fechamento desta edição, o número oficial de óbitos decorrentes da doença era de 26, ou seja, morreu mais gente nas estradas do Paraná no último fim de semana. Isso, sim, é o fim! TRISTEZA DE CAMPEÃO Ao conquistar pelo Flamengo o primeiro título de sua carreira, o técnico Cuca confirmou o que até então era só uma possível vocação: o cara é a derrota da alegria! Não leva o menor jeito pra coisa. CASA DE FERREIRO Nelsinho Piquet garante que não foi pressionado por melhores resultados na Renault. Duro deve estar sendo aturar as broncas do pai. País do aviãozinho de papel O primeiro título de Ronaldo no Corinthians dividiu espaço na imprensa internacional com a notícia de que o Brasil conquistou na Áustria o bicampeonato mundial de aviões de papel. A gente aqui é que só pensa em futebol! Façam suas apostas Tem bolão novo circulando pela Esplanada dos Ministérios: de 1 a 30, quantos dias José Múcio se aguentará no cargo de ministro das Relações Institucionais? Tá na cara! A euforia corintiana contagiou o movimento de ontem na Bovespa. Nem a torcida do Palmeiras acreditou na versão de "forte alta impulsionada por resultados positivos no mercado imobiliário americano". Pé-frio O vice-campeonato do Santos não foi a pior coisa na semana de Marcelo Tas. O dono do CQC vai ser jurado do concurso Miss Brasil, que a Band transmite no sábado. É mole? Concorrente direto Ronaldo Fenômeno está se achando "o homem mais feliz do mundo", mas há controvérsias a respeito. O Silvio Santos também anda numa alegria que só vendo o programa dele para comparar. Bom castigo Com Bob Dylan de novo na liderança da parada britânica de sucessos, coisa que não acontecia desde 1970, o eleitor de Eduardo Suplicy espera que ele volte a cantar com maior frequência no Senado. É a única coisa que tira o baixo clero do sério.