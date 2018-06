Porsche -Posição privilegiada no grid de largada A Porsche mostra no salão a linha 911, que acaba de passar por mudanças nos modelos equipados com motor aspirado. Entre elas está a introdução do câmbio PDK, de sete marchas e dupla embreagem, que melhorou o desempenho dos esportivos, e os motores 20cv (3.6) e 30cv (3.8) mais potentes. As versões do 911 equipadas com motores turbo não tiveram alterações. O utilitário-esportivo Cayenne é representado pelas novas versões GTS e Turbo S. Conhecido pelo desempenho nas pitas de corrida, o 911 GT3 RSR disputará as Mil Milhas de Interlagos em novembro. CAYENNE CARRERA Modelo que exibe mais versões esportivas é conveniente e alia alta performance a baixa emissão de poluentes 911 GT3 RSR Mais poderoso 911 de competição, este Porsche estará nas Mil Milhas de Interlagos deste ano. Seu motor boxer 3.8 tem 465cv3 911 CARRERA TARGA 4S Com motor até 30cv mais potente, a nova geração do esportivo tem câmbio de 7 marchas PDK e dupla embreagem