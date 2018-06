Porta de avião com Skank abre durante voo A abertura da porta de um King Air C-90 durante o voo assustou os músicos do Skank, na manhã de domingo. Os ocupantes ouviram uma explosão, a porta se soltou e o avião ficou sem controle, com a cabine despressurizada. O piloto fez manobras ousadas para pousar em uma fazenda em Capelinha (MG). O avião levava também um produtor e um segurança de Capelinha, onde fora realizado um show, para Belo Horizonte. Os músicos não comentaram o incidente. A Líder Aviação informou que sua equipe técnica vai tomar providências.