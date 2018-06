Porta-voz dos bombeiros presos no Rio ironiza antecipação de aumento

RIO - Porta-voz dos bombeiros presos, o cabo Laércio Soares ironizou a antecipação do reajuste salarial de 5,58% para a categoria concedida nesta quinta-feira, pelo governador do Rio, Sérgio Cabral. Além dos bombeiros, o aumento contempla policiais militares, policiais civis e agentes penitenciários.

"Agradecemos a benevolência do nosso governador, mas está muito longe do nosso pleito. Além disto, mesmo que ele concedesse um salário base de R$ 5 mil, a nossa luta continuaria, pois o foco agora é a liberdade e a anistia para nossos colegas presos", afirmou Soares. Caso o soldo (piso salarial) dos bombeiros seja R$ 1.114, como alega o Governo do Rio, o aumento concedido por Cabral é de R$ 62.

Os bombeiros alegam que o piso da categoria é de R$ 950 e sobre este valor o aumento seria de R$ 53,01 nos contracheques. O movimento iniciado pelos guarda-vidas reivindica um salário líquido de R$ 2 mil, vale transporte e melhores condições de trabalho.