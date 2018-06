Portal do ''Estado'' tem novo site de política

O estadão.com.br coloca no ar na próxima terça-feira seu novo site de política, que poderá ser acessado no endereço politica.estadao.com.br. A estreia reforça a cobertura das eleições 2010 pelo portal do Grupo Estado, que ganha uma nova apresentação visual, com mais espaço para análises e destaque para os personagens da disputa eleitoral.

Para ajudar os internautas a entender as pesquisas eleitorais e desvendar o que está por trás dos números, o novo site contará com a ajuda do blog Vox Publica, comandando por José Roberto de Toledo, jornalista especializado em reportagens com uso de estatísticas. Análise também é o combustível do blog Política Direto de Brasília, de João Bosco Rabello, diretor da sucursal de Brasília do Estado. No espaço, ele analisa os acontecimentos do noticiário político e revela os bastidores da capital federal.

Pioneiro na integração das redações do papel e do online, o Grupo Estado sedimenta e aprofunda essa interação com o lançamento do novo site. O exemplo maior está na diversificação da maneira de informar. Depois de ler uma entrevista política no jornal Estado, o internauta poderá, no novo site, ouvir o diálogo do entrevistado com os repórteres e assistir em vídeo parte da conversa, pela TV Estadão.

O internauta poderá ainda acompanhar o comentário dos jornalistas e os bastidores da entrevista no boletim Direto do Estadão, que é divulgado pelo blog Radar Político. Editado pelos profissionais da editoria de Política do portal, o Radar conta com a participação dos repórteres do Estado, também dentro da integração das plataformas de papel e online. Além de notas e informações, o blog abriga as coberturas ao vivo dos grandes momentos da eleição, o live blogging.

"Vamos avançar no processo de integração. O repórter apura tanto para o papel, quanto para o digital, e damos com cada vez mais frequência nossos furos na web antes do papel", diz Pedro Doria, editor-chefe de conteúdos digitais do Grupo Estado.

"Estamos diante de uma disputa eleitoral acirradíssima. O trabalho integrado dos jornais, rádio e internet permitirá ao Grupo Estado oferecer uma cobertura ao mesmo tempo instantânea, com o acompanhamento da eleição em tempo real, bem informada e analítica, com a preocupação de contextualizar a informação", diz o editor-chefe do Estado, Marcelo Beraba.

A nova apresentação do politica.estadao.com.br permite a valorização das fotos, contribuindo para ampliar o destaque dado aos personagens da corrida eleitoral. Os candidatos a presidente e ao governo de São Paulo terão uma página especial no novo site. Nesse espaço, além de dados biográficos e partidários, haverá uma trajetória em fotos do político. Vídeos, galerias de foto e íntegra de discursos também estarão contemplados.

Diante do avanço das redes sociais e por acreditar que elas representam uma fonte importante de informação, a página trará uma área com a atualização automática dos Twitters e blogs dos candidatos e dos partidos. Uma outra ferramenta vai permitir que o internauta saiba exatamente todo o trajeto dos candidatos durante a campanha presidencial. As viagens são colocadas em um mapa, que trará também detalhes dos discursos feitos.

O objetivo é fornecer as informações necessárias para que o internauta não precise sair do portal para buscar informações. Para ser informado do que acontece no site, o Grupo Estado também aposta nas redes sociais. Diariamente, o Twitter da Nacional posta mensagens com as notícias de última hora e com as análises e informações disponíveis no site. O novo site terá também um espaço chamado Estadão Cidadania, que reunirá iniciativas como o Ficha Limpa e a webcidadania. A página terá links para as entidades que apoiam a iniciativa de barrar políticos que têm problemas judiciais, além de vídeos e áudios sobre o tema.