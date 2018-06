Portal do Governo do Ceará foi invadido por hackers

Ataque digital.Invasão ocorreu durante a madrugada de quinta-feira, 17. Foto: Reprodução

SÃO PAULO - O site do Governo do Estado do Ceará foi invadido. Relatos no Twitter apontam que desde o início da madrugada desta quinta-feira, 17, a página de internet do governo cearense sofreu o ataque hacker. Segundo informações do serviço de rede sociais, o portal governamental foi invadido à 1 h da manhã.

Os hackers com os apelidos 'n4sss', 'hackinho', 'fl4me' e 'hackerbrasilll' publicaram uma mensagem com o brasão do Estado do Ceará.

"O governo, e seus Servidores. Muito bons por sinal [sic].", diz parte da mensagem.

No final do mês de fevereiro o site do governo cearense já tinha sofrido outra invasão por hackers. Por volta das 2h30 da manhã desta quinta-feira o site saiu do ar.