Portal estadão.com.br estreia página especial sobre o Ficha Limpa

Ontem, durante o debate promovido pelo "Estado", o estadão.com.br fez a cobertura por meio do twitter da Nacional (http://twitter.com/nacional_estado) e também pelo blog "Radar Político"

(http://blogs.estadão.com.br/radar-politico/). No twitter, foram 60 postagens durante as duas horas de duração do evento. No blog, os jornalistas do portal fizeram o acompanhamento em tempo real. A TV Estadão transmitiu o debate ao vivo e a Rádio Eldorado divulgou boletins ao longo de sua programação.