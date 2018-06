Portão do Arquivo Nacional cai e fere três pessoas no Rio

Três pessoas ficaram feridas na manhã desta quarta-feira, 4, após a queda do portão de ferro do prédio do Arquivo Nacional, localizado na Praça da República, no centro do Rio. O imóvel passa por uma reforma. O portão, que apresenta sinais de ferrugem, caiu por volta das 10h30 e as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Municipal Souza Aguiar com ferimentos leves, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros.