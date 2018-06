Portaria estabelece limite de velocidade de ônibus em SP Será publicada na edição do Diário Oficial deste sábado uma portaria que estabelece a velocidade máxima de 60 km/h para os ônibus em São Paulo, mantendo 50 km/h para a circulação nos corredores Segundo a SPtrans, dentro de 120 dias, os veículos que operam no transporte público municipal deverão estar equipados com o dispositivo que limita a velocidade em 60 km/h, além de um sistema de bloqueio para impedir os coletivos de circularem com portas abertas.