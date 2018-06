Portela reúne esportistas na Sapucaí com enredo sobre o Pan A Portela, quarta escola a desfilar na Marquês do Sapucaí, vai reunir vários esportistas que terá como enredo "O Pan vai começar". Os irmãos e ginastas Daniele e Diego Hipólito desfilarão em um carro alegórico e irão fazer exercícios em dois aparelhos - na trave e na paralela - e também prometem sambar. "Acho que esse tema é muito importante e vai ajudar ainda mais divulgar a importância do esporte e também da cidade do Rio", afirmou Daniele, que está desfilando pela quinta vez. Além dos dois irmãos, um outro carro da Portela vai trazer vários medalhistas como o jogador de vôlei Giovanni, a as ginastas Daiene dos Santos e Laís Souza. "Vou fazer tudo o que der para fazer em cima do carro", disse Daiene, que está sairá no topo de um carro chamado ´As pratas da casa´. Ela vai estrear na Sapucaí. A comissão de frente da Portela vai contar a história das primeiras modalidades esportivas que surgiram na Grécia antiga, como luta, dardo,arco e flecha, arremesso de peso e maratona. Os 15 integrantes vão fazer movimentos representando cada um desses esportes. Dentro de colunas gregas será formada uma arena sempre que passarem na frente dos jurados Segundo Rodrigo Negri, um dos responsáveis pela comissão de frente, um componente vai aparecer somente na frente dos jurados. No caso, é a bailarina Cecília Kerche. "Ela vai ficar escondida nas colunas gregas e só vai surgir em determinados momentos do desfile. Cecília contou que parecia já estar acostumada com muito trabalho e concentração para se apresentar para grandes platéias, está ´com frio na barriga´ e um pouco tensa. "Eu já julguei comissão de frente e porta-bandeira. Agora vou ser julgada. Dá um certo frio na barriga".