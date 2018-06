Portes de armas de fogo perdem a validade a partir de hoje Todos os portes de arma de fogo no País perdem a validade a partir de hoje. Para conseguir um novo porte ou renovar o atual, o interessado terá de se enquadrar às regras do Estatuto do Desarmamento que prevê, entre outras exigências, idade mínima de 25 anos. A pena para as pessoas flagradas com arma de fogo ilegalmente é de 2 a 4 anos de reclusão mais o pagamento de multa. O crime é inafiançável.