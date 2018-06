Porto Alegre: abaixo de 0ºC pela 1.ª vez desde 93 Porto Alegre registrou nesta sábado temperatura abaixo de zero (-0,4°C) pela primeira vez desde 1993. Com - 6,3°C em Vacaria, o frio bateu novo recorde no Rio Grande do Sul, na madrugada. A baixa superou os -5,8ºC registrados na sexta-feira, em Cambará do Sul, segundo o Inmet. Outras cidades da Serra Gaúcha tiveram baixas: São José dos Ausentes (-5°C), Santa Rosa (-4,3°C) e Passo Fundo (-3,2°C).