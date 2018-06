Porto Alegre é exemplo para cidades do futuro, diz <i>Guardian</i> Uma reportagem da edição desta quarta-feira, 17, do jornal britânico The Guardian lista o programa de orçamento participativo, em vigor há vários anos em Porto Alegre, como exemplo de iniciativa pública para garantir a governabilidade dos centros urbanos no longo prazo. A preocupação do diário foi motivada por um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), que recentemente estimou que o mundo está prestes a se tornar definitivamente urbanizado. Ainda neste ano ou no próximo, mais da metade da população do globo viverá em centros urbanos, diz a ONU. "Mais de 60 milhões de pessoas se mudam para as cidades e subúrbios do planeta a cada ano, sobretudo nos assentamentos pobres de baixa renda nos países desenvolvidos", diz o Guardian. "A urbanização não planejada está cobrando um preço alto à saúde humana e do meio ambiente, contribuindo para a instabilidade social, ecológica e econômica em muitos países." Nesse contexto, avalia o diário, o orçamento participativo é uma importante ferramenta para garantir a Porto Alegre "qualidade e expectativa de vida que rivaliza com cidades na Europa e na América do Norte".