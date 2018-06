Porto Alegre multará em até 4,2 mil reais quem jogar resíduos nas ruas

PORTO ALEGRE - O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati (PDT),sancionou o Código de Limpeza Urbana do município nesta quarta-feira, 8. A nova legislação, aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores no final de 2013, atualiza normas vigentes desde 1990 e impõe sanções a quem descartar resíduos nas ruas, espaços públicos, riachos, lagos e terrenos baldios da capital gaúcha.

As multas variam de acordo com as infrações, classificadas em leve, média, grave e gravíssima. A menor, para atos como jogar papéis e embalagens no chão, é de R$ 263,82. A maior, para descarte de material cortante em embalagem inadequada, é de R$ 4.221,21.

De 3 de fevereiro a 6 de abril a prefeitura vai divulgar o Código. As sanções serão aplicadas somente após esta data. A fiscalização será feita por 33 agentes, que vigiarão primeiro o Centro e, depois, passarão a circular pelos bairros. Eles abordarão os infratores solicitando apresentação da carteira de identidade e número do CPF para emissão do boleto de pagamento. Multas não pagas serão lançadas na dívida ativa. Enquanto estiver inadimplente, o devedor não poderá retirar certidões negativas da prefeitura.