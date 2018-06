Porto Alegre tem a madrugada mais fria do ano; previsão é de chuva no Estado

PORTO ALEGRE - Os gaúchos tiveram uma madrugada fria nesta segunda-feira, 19. Levantamento da MetSul Meteorologia mostrou que a temperatura caiu para 5ºC em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, e para 6,2ºC em Cambará do Sul, na divisa com Santa Catarina, marcas insuficientes para provocar a formação de geadas.

Porto Alegre passou por seu momento mais frio no ano, com 8,9ºC na zona sul do município antes do amanhecer, algo que não ocorreu em abril. As marcas, entretanto, ficaram longe do 0,3º C negativo de 14 de abril em Vacaria e do auge do inverno, quando chegam a ficar abaixo de 5ºC negativos em alguns anos.

A temperatura subiu para 27ºC em São Luiz Gonzaga, no oeste do Estado, à tarde, conforme dados do Inmet. O dia foi ensolarado.

Para os próximos dias, a previsão do Inmet é de tempo parcialmente nublado, com temperaturas novamente amenas, de 4ºC a 25ºC nesta terça-feira e 6ºC a 26ºC nesta quarta-feira, quando há perspectiva de chuva no Estado.