Porto da Pedra muda para buscar título

A chuva deu uma trégua e a escola surpreendeu com um desfile lúdico e criativo, com alguns efeitos especiais. A escola vermelho e branco de Sâo Gonçalo chamou vários artistas para homenagear a autora e diretora de teatro Maria Clara Machado, fundadora do Tablado.

Ex-alunos do famoso curso abriram o desfile, entre eles, o comediante Leandro Hassoum. O ponto alto do desfile foi a homenagem ao personagem Pluft, o fantasminha. Sobre a bateria da Porto da Pedra, uma bailarina “voava”, suspensa por um balão de gás.

O carro abre-alas da escola tinha 50 metros de cumprimento e representou uma verdadeira viagem ao imaginário do teatro. Na apresentação, Maria Clara Machado foi representada pela atriz Louise Cardoso. A melhor colocação já obtida até hoje pela escola de São Gonçalo no Grupo Especial foi um quinto lugar.

A rainha da bateria da Porto da Pedra foi Ellen Rocche. No dia em que foi coroada, em 28 de janeiro, disse estar apaixonada pela escola. “Fui recebida com muito carinho por todos. Estou muito feliz e quero representar muito bem a Porto da Pedra na avenida.”