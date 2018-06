Porto da Pedra vive momentos de tensão A quebra de um carro alegórico não foi o único momento de tensão vivido pelos integrantes da Porto da Pedra. Houve ainda um embate velado entre a rainha de bateria, Elaine Ribeiro, e a madrinha, a modelo Solange Gomes. As duas mal se olhavam na concentração e Solange não disfarçou o mal-estar no primeiro recuo da bateria. "Vim da comunidade. Fui passista por muitos anos e agora consegui chegar ao posto em que sempre sonhei. É muita honra", disse Elaine. Brigas de egos à parte, a senadora Ideli Salvati (PT-SC) era das mais animadas no carro Mulheres na Política, da escola Porto da Pedra. A senadora, que já desfilou em quatro escolas de Florianópolis, sairia ainda na Portela, acompanhando a Velha Guarda da Protegidos da Princesa, de sua cidade, convidada da azul-e-branco carioca. Terça-feira ela desfila ainda na campeã e na vice de Florianópolis. A senadora também já participou de cinco blocos carnavalescos. "Nunca assisti a um desfile de escolas de samba. Sempre desfilei e vivi o carnaval", afirmou.