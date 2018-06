Porto Velho registra 1.ª morte por leptospirose após cheia do Rio Madeira

SOROCABA - A prefeitura de Porto Velho confirmou nesta terça-feira, 8, a primeira morte por leptospirose em decorrência da cheia do Rio Madeira, que atinge a capital, Rondônia, há mais de dois meses. A vítima, um trabalhador residente na zona rural, cavava um poço e teve contato com a água contaminada pela inundação.

Apenas na capital já foram confirmados 22 casos da doença. Também há suspeita de casos de cólera.

As águas do Rio Madeira começam a baixar. Nesta quarta-feira, 9, o trecho da BR-364, em Jacy-Paraná, foi liberado para o tráfego, mas a ligação com o Estado do Acre continua interrompida.