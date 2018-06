Português é preso tentando embarcar com 5 kg de cocaína no Galeão

RIO - Agentes da Polícia Federal prenderam, nesta terça-feira, 1º, um cidadão português que tentava embarcar com cerca de cinco quilos de cocaína na bagagem no Aeroporto Internacional do Galeão/Tom Jobim, no Rio de Janeiro. A droga estava em dois sacos plásticos dentro de uma mala de viagem.

O português viajava com destino a cidade de Amsterdã. O preso foi levado ao Presídio Ary Franco, em Água Santa, zona norte do Rio.