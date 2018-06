Portuguesa é detida com cocaína em Cumbica A Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, deteve, às 16h30 de ontem, a portuguesa Sofia Mafalda Ferreira Xavier, de 26 anos. A estrangeira portava consigo dois quilos de cocaína. Segundo a Polícia, a traficante disse ser empregada doméstica e carregava a droga em uma cinta elástica, presa ao corpo. Sofia embarcaria em um vôo da Companhia Ibéria, rumo à Lisboa, com escala em Madri.