Postos de combustível passam por fiscalização da ANP, no Rio

São Paulo, 18 - Operação da Polícia Civil fiscaliza nesta sexta-feira, 18, postos de combustível da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Segundo a assessoria da Polícia Civil o objetivo da ação é verificar e identificar fraudes nos combustíveis da região.

Cerca de 14 postos de combustível serão avaliados nesta sexta, informou a polícia. Agentes da Agência Nacional de Petróleo (ANP), da prefeitura do Rio, da CEG, da CEDAE, e da LIGHT trabalham em conjunto na Operação Posto Legal.

Além de fraudes nas bombas de combustível, qualidade do combustível, irregularidades em posturas municipais e fraudes no abastecimento de luz gás e água, a Operação Posto Legal vai investigar também a sonegação fiscal na compra de combustível sem procedência.

De acordo com a Polícia Civil do Rio, a ação também dará ênfase à procedência do combustível estocado para venda, visto que o posto com bandeira não pode revender gasolina comprada em distribuidor não pertencente à bandeira, sob pena de fraude ao consumidor.