Postos mais distantes ficam sem profissionais do Mais Médicos em SP

Ao menos metade dos 16 profissionais selecionados para participar do programa Mais Médicos na capital paulista optou por trabalhar em unidades de saúde em bairros menos periféricos e que têm, no máximo, quatro plantões vagos – nos extremos da cidade, há postos que chegam a ter 16 plantões vagos.

A primeira lista de 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) contempladas pelo programa do governo federal inclui bairros como a Vila Campestre e a Vila Santa Catarina, além da Favela de Paraisópolis, todos na zona sul e mais próximos da região central. Localidades distantes, como os bairros de Brasilândia, na zona norte, e Vila Curuçá, na zona leste, também foram contemplados. Mas localidades do extremos da zona leste, considerados de vulnerabilidade social, como Jardim Romano, Cidade Tiradentes e Guaianases, ficaram de fora desta primeira fase do programa federal.

A Prefeitura ofereceu uma lista de 80 endereços aos médicos participantes, que tiveram autonomia para escolher seu posto de trabalho.

De fora ficaram unidades carentes, como a AMA Jardim Santo André, na zona leste, onde a operadora de caixa Maiane Xavier, de 22 anos, levou mais de três horas para conseguir que seus dois filhos fossem atendidos pelo pediatra, na manhã desta sexta-feira. "É sempre demorado. Tem dia em que falta médico e a gente tem de se deslocar para outro lugar", afirma. A demanda por pediatras e clínicos no posto é uma das maiores, com 16 plantões vagos.

Para piorar, os médicos faltam com frequência, afirma ela. "O pediatra às vezes não aparece. E, quando o segundo pediatra sabe que o primeiro não vai, também não aparece. A pressão da população sobre eles é muito grande, por isso não gostam de vir sozinhos", diz o clínico Dennis Freddy Teran, de 33 anos.

Visita. Na contramão, a Unidade Básica de Saúde Cupecê, na zona sul, só tem uma vaga aberta – e vai receber um médico do programa do governo federal. Ontem, 25 intercambistas foram conhecer o posto. Nos corredores, a presença dos estrangeiros chamou a atenção.

"É bom que eles venham aqui e vejam como as coisas são. Só por causa deles, a direção mandou trocar as lâmpadas queimadas e colocar papel higiênico nos banheiros", reclamou a vigilante Mônica Ferreira, de 26 anos. As ponderações foram ouvidas pelos médicos, que não desanimaram.

"Faz parte. Temos de ouvir as pessoas para saber qual é a realidade e poder trabalhar com ela. Ninguém aqui acha que não vai enfrentar problemas", argumentou o argentino Lucas Canavoso, de 33 anos. Especializado em cirurgia geral, ele vai atender no Guarujá, no litoral paulista. A colega Natalia Alloco, de 26 anos, se mostrou surpresa com a visita. "As unidades podem ter problemas, mas têm mais equipamentos e medicamentos do que imaginei", disse.

Na capital, as 12 unidades básicas de saúde selecionadas são administradas por Organizações Sociais (OSs), que, por contrato, deveriam providenciar a contratação dos médicos. A Secretaria Municipal da Saúde afirmou que as parceiras não receberão pelos profissionais do Mais Médicos e informou ainda que o programa federal não é a única estratégia para contratação na cidade. As OSs precisam completar mais de 1,2 mil plantões vagos.

Estado. O "poder de escolha" não foi dado apenas para quem viesse trabalhar na cidade de São Paulo. É regra do programa federal permitir ao profissional inscrito fazer suas opções. De acordo com o Ministério da Saúde, nessa primeira leva de selecionados, as primeiras opções acabaram contempladas. E boa parte delas inclui cidades das regiões metropolitanas de São Paulo, Santos e Campinas.

O resultado é a exclusão dessa primeira fase de municípios estaduais considerados prioritários de acordo com seus índices de vulnerabilidades sociais, como Pedreira, São Lourenço da Serra, Embu-Guaçu e Cosmópolis.

O governo federal estima que essas localidades sejam atendidas nas próximas chamadas./COLABOROU VICTOR VIEIRA