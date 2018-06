Poucos atrasos e situação tranqüila nos aeroportos do País O movimento nos principais aeroportos do País era tranqüilo na manhã desta sexta-feira, 23, segundo informações da Rádio Eldorado. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, não havia registro de atrasos. As 13 partidas e as 15 chegadas marcadas para o período da manhã estavam dentro dos horários previstos e sem cancelamentos. O fluxo de passageiros era calmo, apenas o setor de desembarque era o mais movimentado. A ponte aérea operava normalmente. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a situação também era tranqüila, com todos os vôos programados para até as 20 horas desta sexta-feira com horários sem alterações. Estavam programadas 74 partidas domésticas e 46 internacionais, e 47 chegadas domésticas e 55 internacionais. Apenas um vôo da TAM vindo de Miami teve a chegada atrasada em mais de três horas e outro vôo da TAM com destino ao Panamá, também registrava atraso de três horas. No Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, as 15 chegadas e 15 partidas estavam no horário previsto. Um vôo da TAM, vindo do Rio, apresentava atraso de mais de três horas. O movimento de passageiros era baixo, com poucas filas nos guichês. No Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, dois vôos da TAM, com destino a São Paulo, sofreram alterações. Um deles foi cancelado e outro registrava atraso.