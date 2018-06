PP e PSDB se mantêm na disputa O governador de Roraima vai ser definido em segundo turno. O ex-governador Neudo Campos (PP) obteve 47,6% dos votos e seu principal adversário, o governador Anchieta Júnior (PSDB), ficou com 45%, com 99,89% das urnas apuradas. O médico Petrônio Araújo (PHS) teve por volta de 6,4% dos votos. As duas vagas para o Senado foram preenchidas pelo atual líder do governo, Romero Jucá (PMDB) e pela deputada federal Ângela Portela (PT). O peemedebista recebeu quase 28% dos votos, enquanto a petista teve por volta de 26%, deixando de fora a atual senadora Marluce Pinto (PSDB), que ficou com pouco mais de 21% dos votos.