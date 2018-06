PPS desiste de candidatura para apoiar PSDB no RS O deputado federal Nelson Proença (PPS) desistiu de concorrer ao governo do Rio Grande do Sul para apoiar a candidatura da também deputada federal Yeda Crusius (PSDB). O acordo foi fechado na noite de terça-feira, em Brasília, num encontro que reuniu os presidentes do PSDB, Tasso Jereissati, do PFL, Jorge Bornhausen, e do PPS, Roberto Freire. Proença cedeu aos apelos dos dirigentes partidários e, com a adesão a Yeda, ampliou o palanque que o candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, terá no Rio Grande do Sul.