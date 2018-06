Ao todo, Tiririca recebeu R$ 678.243,13 em doações. Desse total, R$ 520 mil vieram em cheque, do comitê financeiro, do diretório estadual e do diretório nacional do partido. O restante da quantia veio de doações de duas pequenas empresas e de sete pessoas físicas, inclusive da mulher do deputado eleito, Nana Magalhães.