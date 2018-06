PR dissidente cria comitê 'Helécio' em MG

Apesar do esforço do presidente nacional do PR, Alfredo Nascimento, para fechar alianças com partidos alinhados ao governo federal, o PR mineiro aderiu à candidatura de Antonio Anastasia (PSDB). O apoio a Costa, enfatizou Clésio, que já foi vice de Aécio, não implica rompimento com Aécio. "O Aécio é uma coisa, o Anastasia é outra. Vamos votar em Hélio para o governo e Aécio para o Senado."