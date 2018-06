PR recua e admite permanência de Mabel na sigla O presidente do PR, ministro Alfredo Nascimento (Transportes), disse ontem que o deputado Sandro Mabel (GO) poderá permanecer na sigla se o argumento sobre a manutenção de sua candidatura à presidência da Câmara, à revelia do partido, convencer os correligionários. O PR ameaçou expulsá-lo se insistisse na candidatura. "O processo será aberto. O Conselho de Ética vai decidir. É possível que não tenha (expulsão). Depende do que ele apresentar como defesa", disse o ministro. Mabel será ouvido pela Executiva antes da abertura do processo.