PR registra 1ª temperatura negativa do ano no País O município de General Carneiro, no sul do Paraná, registrou ontem a manhã mais fria do ano no País, com os termômetros marcando -1°C, por volta das 6 horas. Às 10 horas da manhã, a cidade, no entanto, já registrava 11°C. Em Curitiba, a temperatura mínima ficou em 9,2°C no início da manhã. Outros municípios com baixas temperaturas foram Palmas, com 2,9°C, e União da Vitória, com 3,3°C, ambos no sul do Paraná. Em Foz do Iguaçu, no oeste do Estado, os termômetros marcaram a mínima de 12,5°C. Em Londrina, no norte, a mínima foi de 15,8°C. O Instituto Tecnológico Simepar, do Paraná, informou que a massa de ar frio que causou a queda das temperaturas no Sul do País já estava se deslocando ontem para o Oceano Atlântico.