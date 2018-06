Pra frente Brasil! Claro que todos nós gostamos do resultado, mas fez papel de louco no bairro o torcedor que, atendendo à convocação de Galvão Bueno, soltou o grito na janela de casa para celebrar a heroica reação da Seleção Brasileira na final da Copa das Confederações. Não sei se aí onde você mora rolou aquela corrente pra frente. Aqui do meu posto de observação do País, fiquei com a sensação de que os jogadores comemoraram muito mais que a torcida esse tricampeonato canarinho. Será que, aborrecido com a Seleção desde o vexame de 2006, o brasileiro acabou pegando gosto por torcer contra? Reclamou tanto do espírito de luta dentro de campo e, quando enfim foi atendido em suas queixas, não consegue dar cabo do próprio espírito de porco. A relação já viveu dias piores, mas continua por um fio. Ou seja, o triunfo na Copa das Confederações espanta a crise, mas ainda não salva o casamento da torcida brasileira com o time do Dunga. A não ser que todo mundo tenha ido no domingo comemorar a vitória do Brasil no Twitter ou no Orkut e só eu, mais por fora que umbigo de vedete, tenha ido procurar festa nas ruas. Coisa de velho! EX-LOIRA Britney Spears escureceu o cabelo. O tom castanho seria sinal de luto pela morte de Michael Jackson. Ou não! BOTA-FORA Carlos Minc comemorou a saída do colega Mangabeira Unger do governo Lula como se fosse o próprio Lúcio após o gol do título na Copa das Confederações. Os vizinhos do ministro do Meio Ambiente chegaram a dar queixa da gritaria na polícia. Confirmado! A não ser que venha à tona algum ato secreto do Senado contra a realização do segundo semestre, o mesmo começará amanhã, conforme, aliás, previu há meses o ministro Guido Mantega. Essas coisas a oposição não vê - ô, raça! Espírito campeão Ronaldo Fenômeno não é o único a se queixar de cansaço no Corinthians. "Tô cheio de ser presidente", disse Andrés Sanchez, o poderoso chefão do Timão, ao Direto da Fonte, de Sonia Racy. Ou seja, a turma está animada, né? Bambi é a... Parece coisa de promotor corintiano: o Ministério Público de São Paulo cogita transferir a Parada Gay de 2010 para o Estádio do Morumbi. Pode? Black or white? Qual a cor da estátua de Michael Jackson que o governador Sérgio Cabral encomendou para a favela em que o popstar gravou clipe no Rio? Só se fala disso no Morro Dona Marta. Bolsa-cachaça Jaboticabal viveu ontem a maior ressaca de sua história. Com cerca de 72 mil habitantes, a população do município paulista saqueou no domingo um caminhão que tombou na Rodovia Brigadeiro Faria Lima com 28 mil garrafas de cachaça. O povo de lá apagou quando ainda estava EUA 2 x 0 Brasil. Técnicos do futuro Vanderlei Luxemburgo e Muricy Ramalho são, pelo menos até agora, os nomes mais cotados para a vaga de Mangabeira Unger.