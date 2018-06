Pracinhas brasileiros criaram músicas durante a guerra; ouça

As músicas foram feitas na Itália entre 1944 e 1945. Algumas delas foram gravadas pelo correspondente de guerra da BBC Francis Haloweel, no acampamento do 1º Regimento de Infantaria (o Sampaio), na cidade de Francolise, no sul da Itália, pouco depois do término da guerra enquanto a tropa aguardava o embarque para o Brasil.

1 - TEDESCHI, PORTARE VIA

Autor: José Pereira dos Santos (Intérprete: José Pereira dos Santos)

2 - COBRA NÃO FUMA (É SÓ PENA QUE VOA)

Autor: Malagueta (Intérprete Malagueta)

3 - SORRINDO E CANTANDO

Autor: Pieri Junior (Intérprete: Pieri Junior)

4 - PRO BRASILEIRO, ALEMÃO É SOPA

Autor: Soldado Natalino Cândido da Silva (Intérprete: Natalino Cândido da Silva)