Prazo para inscrição na lista de espera do Sisu termina nesta quarta-feira

Os estudantes que não foram pré-selecionados na chamada regular do processo seletivo do segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) devem se manifestar até as 23h59 desta quarta-feira, 27, caso tenham o interesse em participar da lista de espera. Os candidatos que não se manifestarem no prazo, porém, não perderão o direito de pleitear uma vaga na segunda edição do Sisu 2018.

Para manifestar o interesse de participar da lista de espera, os candidatos devem acessar a página do Sisu, mantida pelo Ministério da Educação. O candidato deve ter em mãos o número de inscrição e a senha do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017 e a senha mais atual cadastrada no Enem.

De acordo com o Ministério, a convocação dos candidatos em lista de espera será realizada entre os dias 3 de julho e 21 de agosto pelas próprias instituições que estão oferecendo as vagas.

A lista de espera é aberta aos inscritos que não foram selecionados na chamada regular ou que foram aprovados somente para a segunda opção de curso, independentemente de terem efetuado ou não a matrícula para o curso no qual foram selecionados. A participação na lista é restrita à primeira opção de vaga.

Segundo o Ministério, nesta edição do Sisu estão sendo ofertadas 57.271 vagas em 68 instituições. A distribuição se dá entre oito instituições públicas estaduais – um centro universitário e sete universidades –, uma faculdade pública municipal e 59 instituições públicas federais, com dois centros de educação tecnológica, 27 institutos federais de educação, ciência e tecnologia e 30 universidades.