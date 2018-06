Prazo para obter desconto no IPTU termina quinta-feira Termina quinta-feira, 30, o prazo para os contribuintes da capital paulista indicarem à Prefeitura o imóvel que vai receber o benefício tributário da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Com isso, será possível conseguir um desconto de até 50% no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, os prestadores de serviços com faturamento igual ou superior a R$ 240 mil, apurado em 2005, devem obrigatoriamente lançar as NF-e aos contribuintes, pela internet, para que possam usar os créditos acumulados no abatimento do tributo. Na prática, o tomador do serviço terá revertido em créditos 30% do valor do Imposto Sobre Serviços (ISS) pago pela empresa. Esse porcentual poderá ser usado para obter descontos no IPTU de um ou mais imóveis, que não precisam estar no nome do contribuinte. Todo o trâmite funciona pela internet. Ao contratar o serviço, o cliente terá de apresentar o nome completo e o número do CPF para que o prestador possa lançar a nota pelo sistema da Prefeitura. O valor devido do ISS será lançado automaticamente. Também pela rede, o contribuinte deverá fazer um cadastro, informando o número do CPF, no campo à direita da tela e, em seguida, preencher as lacunas com nome completo, data de nascimento, CEP da casa ou apartamento e o endereço de e-mail. Pela internet, os contribuintes também podem conferir a lista de empresas que já se cadastraram para liberar as notas. Para isso, basta acessar o site da prefeitura de São Paulo Quem possui imóveis isentos do pagamento do IPTU também poderá aproveitar os créditos acumulados para ganhar dinheiro. Segundo a Secretaria de Finanças, a venda do desconto não é proibida. No site Bolsa de IPTU é possível negociar as NF-e.