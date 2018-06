Confiante de que será mesmo o candidato da base aliada em Minas, o senador Hélio Costa (PMDB-MG) já escalou o prefeito de Uberaba (MG), Anderson Adauto (foto), para coordenar sua pré-campanha e conduzir as negociações com o PT visando um palanque único para a ex-ministra Dilma Rousseff no Estado. Adauto foi ministro dos Transportes durante o primeiro mandato do presidente Lula e réu no processo do mensalão.