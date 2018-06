Pré-candidata afirma ter 'credenciais' para disputa

Irritado com a pressão do governo, do PT e de seu próprio partido para desistir da candidatura ao Planalto, Ciro disse na semana passada que o tucano José Serra é "mais preparado, mais legítimo, mais capaz" que Dilma.

Ao chegar ao encontro estadual do PT do Rio, a ex-ministra evitou entrar em atrito com o ex-ministro da Integração Nacional. "A opinião dele é opinião dele (...). Tenho experiência nos três níveis da Federação, participei de todas as lutas políticas do País. Na Casa Civil, coordenei os principais projetos da Presidência", declarou Dilma, na quadra da escola de samba Portela, em Madureira, zona norte do Rio.

"Militei no PDT por um tempo e nos últimos dez anos no PT. Então, eu tenho experiência política", completou a ministra, após citar os cargos já ocupados.

Uma das principais estratégias da pré-campanha de José Serra tem sido exaltar sua história política e administrativa em comparação a Dilma, que nunca disputou uma eleição antes.

Em discurso para os militantes do PT, Dilma respondeu aos adversários que menosprezam a capacidade administrativa do atual governo e fez referências indiretas às privatizações na gestão do tucano Fernando Henrique Cardoso.

"Diziam que o presidente Lula não saberia governar porque não tinha diploma universitário. Eles nunca entenderam que o presidente Lula tem diploma de Brasil, pós-graduação em democracia e é doutor em desenvolvimento econômico e social", discursou a ex-ministra.