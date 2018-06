Pré-candidato perde ação contra o Google

O ex-prefeito de Cuiabá e pré-candidato ao governo de Mato Grosso, Wilson Santos (PSDB), foi derrotado em segunda instância na ação movida contra a companhia Google, por ter veiculado um vídeo no YouTube considerado ofensivo pelo ex-prefeito. O vídeo "samba da lorota" foi postado por um usuário do site. No agravo de instrumento, a empresa alegou ser impossível técnica e juridicamente o monitoramento prévio, fiscalização e "varredura" de conteúdo dos vídeos adicionados por seus usuários.