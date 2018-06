Pré-candidato, prefeito faz série de eventos

Às vésperas de deixar o Palácio Alencastro, pré-candidato às eleições ao governo do Estado, o tucano Wilson Santos cumpre uma extensa agenda de inaugurações. Na sexta-feira, Wilson Santos inaugurou uma das mais polêmicas obras do seu governo, a Avenida das Torres ? um trajeto que une 22 bairros da cpaital e cria um novo corredor habitacional cujo valor oscila entre R$ 43 e R$ 46 milhões. Na inauguração, houve fogos de artifícios e show com o cantor Latino. A assessoria do prefeito não quis divulgar o valor do espetáculo. Ontem, depois de participar do encontro estadual da juventude do PTB, o prefeito assistiu às partidas finais de um campeonato de várzea da cidade de Cuiabá.